عاجل/ 50 جريحا في حادث تصادم حافلتين بهذه المدينة الألمانية..

أصيب نحو 50 شخصا في حادث تصادم حافلتين، بمدينة ريجنسبورج الألمانية الليلة الماضية، حيث أكد متحدث باسم الشرطة أن من بين المصابين 13 شخصا تعرضوا لجروح خطيرة، لكن حالتهم ليست مهددة للحياة.

وأشار المتحدث الى أن الحادث وقع على جسر نيبيلونجن فوق نهر الدانوب، ومازالت السلطات تحقق في أسبابه.

وأوضح أن حوالي 30 فردا من الشرطة و110 من قوات الإطفاء و170 عامل إنقاذ، بالإضافة إلى مروحية إنقاذ انتشروا في موقع الحادث.

وكان حادث مماثل قد وقع أمس في مدينة دريسدن، أصيب فيه 30 شخصا، من بينهم اثنان في حالة خطيرة، عندما انحرفت حافلة عن مسارها إلى الطريق المعاكس واصطدمت بشجرة ثم بشاحنة صغيرة.