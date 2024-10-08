عاجل/ بشرى سارة بخصوص صابة الزيتون وسعر الزيت لهذه السنة..

أكد الرئيس المدير العام للديوان الوطني للزيت حامد الدالي أن هناك تحسن مهم في الانتاج بفضل الامطار الاخيرة بالنسبة لتونس وللعالم.

وبين الدالي ان صابة الزيتون كانت 2.4 مليون طن خلال العام الماضي وستصل في موسم 2024/2025 الى 3 مليون طن .

واشار المتحدث في تصريح لاذاعة موزاييك اليوم الثلاثاء 8 اكتوبر الى ان تونس ستكون في المرتبة الثانية عالميا بعد اسبانيا.

وقال الدالي “”لن يكون هناك ارتفاع في اسعار زيت الزيتون الذي شهدناه هذه السنة ولكن سيكون هناك انخفاص وستكون الاسعار في متناول المستهلك التونسي”.

كما نوه الى ان جميع المتدخلين لديهم رغبة في مواصلة تجربة لتر الزيت بـ15 دينار خاصة وانها تجربة ناجحة ولا يوجد مانع لمواصلتها وفق تعبيره.