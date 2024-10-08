عاجل/ جيش الاحتلال يرفع العلم الاسرائيلي في بلدة جنوبي لبنان

نشرت هيئة البث الإسرائيلية، اليوم الثلاثاء، لقطات فيديو تظهر جنودا إسرائيليين وهم يرفعون العلم الإسرائيلي في بلدة مارون الراس جنوبي لبنان.

وقال الجيش الإسرائيلي في وقت سابق إنه نجح في تفكيك أنفاق تحت الأرض وتدمير مواقع لحزب الله، مضيفا “قضينا على مئات العناصر التابعة لحزب الله جنوبي لبنان”.

وجاء في بيان للجيش الإسرائيلي أن الفرقة 98، بما في ذلك لواء المظليين ولواء الكوماندوز واللواء السابع وجنود من وحدة ياهالوم، نفذت عمليات محددة ضد معاقل حزب الله على طول الحدود في جنوب لبنان.

وأضاف البيان “حتى الآن، تمكن الجنود من القضاء على مئات الإرهابيين وتفكيك العديد من طرق الأنفاق الإرهابية تحت الأرض وعشرات مواقع البنية التحتية الإرهابية ومجمعات القتال حيث قام حزب الله بإخفاء مئات الأسلحة على طول الحدود، والتي تم تحديدها وتدميرها”.

ومن جهته، أعلن حزب الله، الثلاثاء، أن مقاتليه تصدوا لقوة اسرائيلية تسللت خلف موقع لليونيفيل داخل بلدة حدودية في جنوب لبنان، في وقت قال الجيش الاسرائيلي إنه قرر توسيع عملياته البرية بعد نشر قوات إضافية.

وقال حزب الله في بيان إن مقاتليه رصدوا “قوة للعدو الإسرائيلي تسللت من خلف موقع القوات الدولية” وتعاملوا معها “بالأسلحة المناسبة”، ما أرغمها على “الانسحاب خلف الشريط الحدودي”.

سكاي نيوز