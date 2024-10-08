عاجل/ فتح بحث في التآمر والإرهاب ضد هذه الناشطة مع ادراجها بالتفتيش

أفادت الناطقة الرسمية بإسم القطب القضائي لمكافحة الإرهاب، حنان قداس، بأنّ النيابة العمومية بالقطب أذنت للوحدة الوطنية المختصة بالبحث في جرائم الإرهاب، بمباشرة الأبحاث اللازمة ضدّ هالة غربيّة، بتهمة التآمر على أمن الدولة .

وأكّدت قداس في تصريح لوكالة تونس إفريقيا للأنباء “وات”، اليوم الثلاثاء، أنّه تم اتخاذ هذا الإجراء تبعاً لما تمّت معاينته من تولي المسماة “هالة غربية” تنزيل مقطع فيديو و تدوينات على صفحتها على شبكة التواصل الاجتماعي، قامت خلالها بالتهجم على مؤسسات الدولة ورموزها والتحريض ضد النظام القائم في البلاد، وهو ما من شأنه أن يمسّ من هيبة الدولة ومؤسساتها ورئيسها ويدخل الرّعب والقلق بين السكان ويثير البلبلة ويحفز الجماعات المتطرفة على أعمال العنف والفوضى.

وأوضحت أنّه تمّ الإذن للوحدة الوطنية المختصة بالبحث في جرائم الإرهاب بمباشرة الأبحاث اللازمة ضد ّ المعنية بالأمر من أجل تكوين وفاق إرهابي والتحريض على الانضمام إليه والتّٱمر على أمن الدولة الداخلي والخارجي والاعتداء المقصود منه تغيير هيئة الدولة وحمل السكان على مهاجمة بعضهم بعضا وإثارة الهرج بالتراب التونسي وغيرها من الجرائم التي قد يكشف عنها البحث.

كما لفتت إلى أنّه تم إدراج المعنية بالتفتيش وأنّ الأبحاث لا تزال جارية.