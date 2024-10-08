عاجل/ شهداء وجرحى في غارة اسرائيلية على دمشق

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2024/10/08 أخبار عربية, أهم الأخبار, سياسة

أفادت وكالة الأنباء السورية (سانا) بوقوع “عدوان إسرائيلي استهدف مبنى سكنياً في حي المزة بدمشق”، اليوم الثلاثاء 8 اكتوبر 2024.
ومن جهتها قالت وزارة الدفاع السورية ان الغارة الإسرائيلية على حي المزة بدمشق أودت بحياة 7 مدنيين وأسفرت عن جرح 11 آخرين.
وأفاد المرصد السوري لحقوق الانسان، أنّ الغارة “استهدفت مبنى يتردد إليه قيادات الحرس الثوري الإيراني وحزب الله”، وأدت إلى “استشهاد 4 اشخاص بينهم 2 من جنسيات غير سورية”.
وكانت وسائل إعلام حكومية ذكرت في وقت سابق اليوم أن الدفاعات الجوية السورية تصدت لأهداف “معادية” في محيط دمشق.

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