عاجل/ شهداء وجرحى في غارة اسرائيلية على دمشق

أفادت وكالة الأنباء السورية (سانا) بوقوع “عدوان إسرائيلي استهدف مبنى سكنياً في حي المزة بدمشق”، اليوم الثلاثاء 8 اكتوبر 2024.

ومن جهتها قالت وزارة الدفاع السورية ان الغارة الإسرائيلية على حي المزة بدمشق أودت بحياة 7 مدنيين وأسفرت عن جرح 11 آخرين.

وأفاد المرصد السوري لحقوق الانسان، أنّ الغارة “استهدفت مبنى يتردد إليه قيادات الحرس الثوري الإيراني وحزب الله”، وأدت إلى “استشهاد 4 اشخاص بينهم 2 من جنسيات غير سورية”.

وكانت وسائل إعلام حكومية ذكرت في وقت سابق اليوم أن الدفاعات الجوية السورية تصدت لأهداف “معادية” في محيط دمشق.