36 شهيدا و150 جريحا خلال الـ24 ساعة الماضية في لبنان..

أعلنت وزارة الصحة اللبنانية استشهاد 36 مواطنا، وجرح 150 خلال الـ24 ساعة الماضية في لبنان.

وقالت الوكالة الوطنية للإعلام إن العدد الإجمالي للشهداء ارتفع منذ 23 الماضي، إلى 2119 شهيداً و10019 جريحاً.

وتابع: “خلال ال 24 ساعة الماضية تم تسجيل 137 غارة جوية ليصل العدد الإجمالي للاعتداءات منذ بداية العدوان إلى 9400 اعتداء”.

كما تم فتح 990 مركزاً لاستقبال النازحين منها 781 مركزاً وصلت للحد الأقصى من قدرتها الاستيعابية.

وأوضح: “لتاريخه تم تسجيل 181700 نازح في مراكز الايواء الواردة في اللوائح الصادرة عن غرفة العمليات الوطنية”.

وبين أن 304897 مواطناً سورياً و107333 لبنانياً عبروا إلى الأراضي السورية، حتى 8 اكتوبر الجاري