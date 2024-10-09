ضخ 167 الف لترا من زيت الزيتون المدعّم في هذه الولاية

اكد المدير الجهوي للتجارة بسوسة فوزي طالب ان برنامج دعم السوق الجهوية بمادة زيت الزيتون بالأسعار التفاضلية 15 دينار اللتر الواحد مازال متواصلا خلال هذه الفترة.

اشار المسؤول الى ان جهة سوسة حظيت ب 167 الف لترا منذ انطلاق البرنامج، تم ضخها الفترة الفارطة في الأسواق وتحديدا في الفضاءات الكبرى وفق ما صرح به لاذاعة الديوان على هامش جلسة عمل اللجنة الجهوية لمتابعة تطور الأسعار وضمان انتظام التزويد والتصدي للتهريب والاحتكار صباح اليوم بمركز ولاية سوسة.

كما افاد طالب ان الإدارة الجهوية للتجارة بسوسة حريصة على توفير كميات أخرى خلال الفترة القادمة من زيت الزيتون البكر سيتم توزيعها لفائدة المواطنين في الجهات الداخلية والاحياء الشعبية بولاية سوسة بنفس السعر ( 15 دينار).