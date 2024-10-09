هام/ الشروع في عملية تزويد السوق بهاتين المادتين..

منظمة “nouvelle perspective” تكشف عن ما لاحظته بخصوص سير الانتخابات الرئاسية..

جريمة شنيعة/ مقتل طفلة الـ4 سنوات على يد زوجة عمها والسبب صادم..!!

عاجل/فارق الحياة قبل الهبوط: وفاة قائد طائرة أثناء رحلة جوية..

ضخ 167 الف لترا من زيت الزيتون المدعّم في هذه الولاية

2024/10/09 أهم الأخبار, تونس, مجتمع

اكد المدير الجهوي للتجارة بسوسة فوزي طالب ان برنامج دعم السوق الجهوية بمادة زيت الزيتون بالأسعار التفاضلية 15 دينار اللتر الواحد مازال متواصلا خلال هذه الفترة.
اشار المسؤول الى ان جهة سوسة حظيت ب 167 الف لترا منذ انطلاق البرنامج، تم ضخها الفترة الفارطة في الأسواق وتحديدا في الفضاءات الكبرى وفق ما صرح به لاذاعة الديوان على هامش جلسة عمل اللجنة الجهوية لمتابعة تطور الأسعار وضمان انتظام التزويد والتصدي للتهريب والاحتكار صباح اليوم بمركز ولاية سوسة.
كما افاد طالب ان الإدارة الجهوية للتجارة بسوسة حريصة على توفير كميات أخرى خلال الفترة القادمة من زيت الزيتون البكر سيتم توزيعها لفائدة المواطنين في الجهات الداخلية والاحياء الشعبية بولاية سوسة بنفس السعر ( 15 دينار).

اترك تعليقاً

Time limit is exhausted. Please reload CAPTCHA.

© 2024 IMG - جميع الحقوق محفوظة
الهاتف : (+216) 71.962.775 - 71.962.617
البريد الإلكتروني : img@planet.tn