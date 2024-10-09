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اتحاد الفلاحة يوضّح بخصوص أسعار زيت الزيتون لهذا الموسم

2024/10/09 أهم الأخبار, إقتصاد و أعمال, تونس

أكد المتحدث الرسمي للاتحاد التونسي للفلاحة والصيد البحري فتحي بن خليفة تحسن الانتاج الوطني من زيت الزيتون للموسم الحالي بالمقارنة مع السنة المنقضية نتيجة الأمطار التي شهدتها عدة ولايات خاصة في الجنوب وسيدي بوزيد.
وشدد بن خليفة في تصريح لموزاييك اليوم الأربعاء 9 أكتوبر 2024 على أن تقديرات صابة زيت الزيتون للموسم الحالي ستكون في حدود 340 ألف طن .
وأبرز بن خليفة أنه لا يمكن الحديث عن سعر بيع اللتر من زيت الزيتون الآن باعتبار ان الاسعار يحددها المجلس الدولي للزيت اواخر الشهر الحالي بداية الشهر المقبل مضيفا ان الاسعار المتداولة حاليا سابقة لاوانها وفق قوله.

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