شحنات متتالية من القهوة تصل تونس خلال أيام

أكدت وزارة التجارة وتنمية الصادرات، خلال اجتماع مع ممثلين عن الغرفة الوطنية لأصحاب المقاهي والغرفة الوطنية لمصنعي القهوة، الأربعاء، وصول شحنات إضافية متتالية من القهوة خلال الأيام القليلة القادمة.

و أشارت إلى ضرورة عقلنة الشراءات المهنية في حدود الحاجيات وتفادي عمليات التخزين للقطع أمام الممارسات الاحتكارية ومحاولات المضاربة التي ستعمل مصالح المراقبة على تتبعها.

وشدد وزير التجارة وتنمية الصادرات، سمير عبيد، وفق بلاغ للوزارة، على ضرورة انخراط المهنيين وتظافر جهود كل الأطراف المتدخلة لإنجاح هذه الاجراءات في إطار وعيهم بدورهم الوطني وبروح المسؤولية المجتمعية على أن تتواصل الجلسات بصفة دورية في إطار مقاربة تشاركية لمزيد تنظيم هذه القطاعات.

و أشار عبيد، خلال هذا الاجتماع المنعقد بمقر الوزارة، في اطار مواصلة لسلسلة الاجتماعات التنسيقية الخاصة بتحسين وضعية تزويد السوق بمادتي القهوة والحليب، إلى أن المهنيين قد أبدوا استعدادهم لذلك خدمة للمصلحة الوطنية.

وتشاور الحاضرون حول الإجراءات المزمع اتخاذها من طرف الوزارة في المجال لضمان ديمومة التزويد أخذا بعين الاعتبار للوضعية الحالية والاستشرافية للسوق العالمية بما يمكن من مزيد دعم الكميات المخصصة للاستهلاك العائلي من هذه المواد والحفاظ على القدرة الشرائية للمواطن من جهة، وإلى ضمان ديمومة المؤسسات الصناعية والحرفية والخدماتية من جهة أخرى.