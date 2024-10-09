عاجل/ الى حدود هذه الساعة..لا طعون في نتائج الانتخابات الرئاسية..

أكد المتحدث الرسمي للهيئة العليا المستقلة للانتخابات محمد التليلي المنصري اليوم 9 أكتوبر 2024 عدم ورود اي طعون في النتائج الاولية للانتخابات الرئاسية في دورها الاول الى حدود مساء اليوم الأربعاء مضيفا أن فترة الطعون تنتهي يوم غد الخميس على الساعة منتصف الليل.

وقال المنصري في تصريح لموزاييك أنه في صورة عدم ورود أي طعون تصبح النتائج الاولية نهائية على أن يتم الاعلان عنها يوم السبت أو الأحد المقبل.

وأبرز المنصري أن وفق القانون الانتخابي المنقح مؤخرا في 28 سبتمبر المنقضي فإن آجال الطعون تتمثل في 3 ايام وتتم حصرا امام محكمة الاستئناف بالعاصمة.

وبيّن المنصري انه بعد امضاء قرار النتائج النهائية ونشره سيتم ارساله الى مجلس نواب الشعب ومجلس الجهات والاقاليم قصد تحديد موعد لأداء اليمين الدستورية من طرف رئيس الجمهورية المنتخب.