عاجل/ قرار هام لوزارة الشباب والرياضة..

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2024/10/09 أهم الأخبار, المصدر, رياضة

اعلنت وزارة الشباب و الرياضة اليوم الاربعاء تاجيل جميع الجلسات العامة للجامعات الرياضية وذلك الى حين اشعار اخر حسب نص البلاغ الصادر في الشان.

وكانت وزارة الشباب والرياضة قد دعت في بلاغ سابق الجامعات الرياضية الى تعديل انظمتها الاساسية في اتجاه حصرها في 3 دورات نيابية في اقصى الحالات وذلك باعتبار المدد السابقة.

واوضحت الوزارة في ذات البلاغ ان هذا القرار يتنزل في إطار تجسيد توجّه وزارة الشباب والرياضة وتنفيذ سياستها الرامية إلى مراجعة الأنظمة الأساسية للجامعات الرياضية وتحديد الفترات النيابية صلبها وتشجيعا للعمل التطوعي وتكريس مبدإ التداول في الميدان الرياضي.

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