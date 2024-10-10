العاصمة: حجز سيارتين محملتين بكميات مختلفة من السجائر المهربة

تمكن إطارات وأعوان فرقة الشرطة العدلية بالمروجاتفي إطار التصدي لكافة المظاهر الإجرامية وخاصة منها ظاهرة الإحتكار والمضاربة في الأسعار والدخول في مسالك التوزيع غير القانونية وكل ما من شأنه الإضرار بالاقتصاد الوطني، و بعد إجراء جُملة من التحريات الميدانية اللازمة من الكشف عن مستودع بجهة حي عيشة المروج الرابع مُعدّ لتخزين السجائر المهربة بغاية الاحتكار فيها والمضاربة في الأسعار.

كما تمّ حجز سيارتين محملتين بكميات مختلفة من السجائر المهربة وحجز إجمالا عدد 47390 علبة سجائر وعدد 800 كلغ من الجيراك مهربة من إحدى البلدان المجاورة، إضافة الى ضبط 05 أشخاص داخل المستودع.

بمراجعة النيابة العمومية ببن عروس أذنت بفتح محضر عدلي من أجل “توريد بضاعة دون إعلام والتهريب” وإبقاء جميع الأطراف بحالة سراح وحجز السيارات وإحالة المحضر على الإدارة الجهوية للديوانة ببن عروس لمواصلة البحث، جسب بلاغ صدر اليوم عن الإدارة العامة للأمن الوطني.