عاجل/ الحرس الثوري الايراني يهدد: “آلاف الصواريخ جاهزة ضد إسرائيل..”

عاجل/ الطعن في نتائج الانتخابات الرئاسية: محمد المنصري يكشف آخر المستجدات..

فظيع/ هلاك امرأة ونجاة ابنتها اثر انقلاب شاحنة ثقيلة على سيارة برادس..#خبر_عاجل (صور)

زلزال بقوة 5 درجات يضرب هذه المنطقة..#خبر_عاجل

القبض على منفذي عملية سطو مسلّح على محل لصيانة السيارات بالعاصمة

2024/10/10 أهم الأخبار, تونس, حوادث و قضايا

تمكنت الوحدات الأمنية التابعة لمنطقتي الأمن الوطني بسيدي حسين والسيجومي بناء على تداول مقاطع فيديو على مواقع التواصل الاجتماعي توثق عملية سطو مسلح ”براكاج” لأحد العاملين بمحل لصيانة السيّارات بسيدي حسين من إلقاء القبض على الفاعلين تواليا.
حيث بتكثيف التحريات الميدانية والفنية والاعتماد على ما وثّقته كاميرات المراقبة تم تحديد هويات المتورطين في هذه الفعلة الإجرامية ليتم إثر التنسيق مع النيابة العمومية التحوّل إلى منازلهم في قبل الوحدات الأمنية المذكورة والقبض عليهم الواحد تلو الآخر رغم محاولاتهم التحصّن بالفرار، كما توفقت الوحدات المتعهدة في حجز الأسلحة البيضاء المستعملة في عملية الإعتداء.
باستشارة ممثل النيابة العمومية أذن بالإحتفاظ بجميع الأطراف وإدراج آخرين بالتفتيش والأبحاث متواصلة.

اترك تعليقاً

Time limit is exhausted. Please reload CAPTCHA.

© 2024 IMG - جميع الحقوق محفوظة
الهاتف : (+216) 71.962.775 - 71.962.617
البريد الإلكتروني : img@planet.tn