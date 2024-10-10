الإحتفاظ بـ4 “أفارقة” يبيعون الخمر خلسة في البحيرة!!

أذنت النيابة العمومية بالمحكمة الإبتدائية بتونس بالإحتفاظ بـ 04 أنفار أفارقة جنوب الصحراء من أجل “الدخول في مسالك التوزيع بيبع الخمر خلسة”و “الإقامة غير الشرعية” وإفراد محضر لصاحب المنزل من أجل “تغيير صبغة محل ومخالفة قانون الشقق المفروشة وعدم الإعلام عن إيواء أجانب”.

وحسب بلاغ للادارة العامة للامن الوطني اليوم الخميس، فقد تم ذلك بعد ورود معلومات لدى الوحدات الأمنية التابعة للشرطة العدلية بالبحيرة مفادها إعداد مجموعة من الأفارقة منزل على وجه الكراء بجهة العوينة كمكان لإحياء الحفلات للأفارقة جنوب الصحراء يتم خلالها بيع الخمر والمشروبات الكحولية.

ليقع بعد استشارة ممثل النيابة العمومية التحوّل إلى المنزل المذكور والقبض على 04 أنفار منهم أين تم حجز 100 علبة جعة وقوارير خمر.