المدير الجديد لإدارة التحكيم: “لم نجد أرشيف الإدارة”!!

قال المدير الجديد للإدارة الوطنية للتحكيم التابعة للجامعة التونسية لكرة القدم مراد الدعمي، أنه لا يعارض تحركات الحكّام الذين يلوحون بمقاطعة إدارة المباريات، مضيفا بأنه سيقع إيجاد حل لمشاكل الحكّام بما يضمن حقوقهم المادية والمعتوية.

واضاف في تصريح لموزاييك اليوم الخميس:” يجب تهدئة الأوضاع، رغم أننا لم نجد أرشيف إدارة التحكيم ونتائج الاختبارات البدنية والفنية للحكام.. يجب القول أن هناك العديد من المغالطات”.

وأكد أنه يعوّل على تفهّم الحكام للوضعية المادية الصعبة التي تعيشها الجامعة التونسية لكرة القدم خلال الفترة الأخيرة.

وأضاف بأن الهيئة التسييرية للجامعة التونسية لكرة القدم عبرت عن استعدادها لصرف مبلغ 250 ألف لخلاص جزء من مستحقات الحكام الشبان.

من جهة أخرى، أوضح أمين برك الله أن غياب أرشيف إدارة التحكيم يعود إلى عمل الأعضاء عن بعد، مضيفا بأنه اتصل بالمسؤول عن التعيينات لإعلامه باستعداده لتوفير كل الوثائق والتي هي متوفرة أصلا على الإعلامية، وفق قوله.