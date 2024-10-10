سعيّد: التونسيون والتونسيات سيبقون أوفياء لدماء الجرحى والشهداء

استقبل رئيس الجمهورية قيس سعيّد، ظهر هذا اليوم الخميس 10 أكتوبر 2024 بقصر قرطاج، أحمد جعفر، رئيس مؤسسة فداء للإحاطة بضحايا الاعتداءات الارهابية من العسكريين وأعوان قوات الأمن الداخلي والديوانة وبأولي الحق من شهداء الثورة وجرحاها.

وتناول هذا اللقاء مشروع تنقيح المرسوم الذي أنشأ هذه المؤسسة بهدف مزيد دعمها ومراجعة جملة من الأحكام حتّى تُحقّق هذه المؤسسة المقاصد النبيلة التي أُحدثت من أجلها على وجه أفضل، حسب بلاغ رئاسة الجمهورية.

وأكّد رئيس الجمهورية على أن هذه المؤسسة التي تحمل اسم فداء تعكس أن الدولة التونسية لن تنسى أبدا ضحايا الاعتداءات الارهابية كما لن تنسى أبدا أولي الحق من شهداء الثورة وجرحاها، والتونسيون والتونسيات سيبقون أوفياء لدماء الجرحى والشهداء الذين خضبوا بدمائهم الزكيّة الطاهرة أرض هذا الوطن العزيز.