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عاجل/ المقاومة اليمنيّة تعلن استهداف سفينة نفط أمريكية..

2024/10/10 أخبار عالمية, أهم الأخبار, المصدر

أعلن الحوثيون في اليمن مساء الخميس 10 أكتوبر 2024 استهداف سفينتين في البحر الأحمر والمحيط الهندي.

وأوضحت الجماعة في بيان أنها هاجمت سفينة “أولمبيك سبيريت” النفطية الأمريكية في البحر الأحمر بــ”11 صاروخا بالستيا وطائرتين مسيرتين، مما أدى إلى إصابتها إصابة مباشرة”.

وأضافت أنها “نفذت العملية بشكل مشترك بين القوة الصاروخية وسلاح الجو المسير والقوات البحرية”.

وتابع البيان أن “العملية الثانية نفذتها القوة الصاروخية بصاروخ مجنح استهدف سفينة (ST.JOHN) في المحيط الهندي وكانت الإصابة مباشرة”.

ولفت الحوثيون إلى أنه تم استهداف السفينة لانتهاك الشركة المالكة لها قرار حظر الدخول إلى موانئ فلسطين المحتلة.

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