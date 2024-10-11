تعطّل الدروس لساعتين في المؤسسات التربوية بهذه الجهة



نفذت اسلاك التربية بعقارب وقفة إحتجاجية بساعتين اليوم الجمعة من العاشرة صباحا الى منتصف النهار تعطلت خلالها الدروس بجميع المدارس الاعدادية والمعاهد الثانوية بمعتمدية عقارب وذلك احتجاجا على ما تعرض له مدير المدرسة الاعدادية حليمة الشعبوني واحدى القيمات بذات المؤسسة التربوية من تهجم وعنف لفظي من احد الاولياء.

واستنكرت النقابات الاساسية للتربية بعقارب في بيان مشترك التعدي على حرمة المؤسسة والاسرة التربوية محملة الادارة مسؤولية توفير الحماية للاطار التربوي واتخاذ كافة الاجراءات القانونية في تتبع كل من يمس من سلامة المربين الجسدية والمعنوية والاعتبارية للمؤسسات وطالبت سلطة الاشراف بالقيام بالاجراءات اللازمة لحفظ كرامة المربي.