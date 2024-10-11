طالت الزياتين والمنازل: متساكنو هذه الجهة يناشدون التدخل للقضاء على الحشرة القرمزية

شهدت أغلب مناطق معتمدية السوق الجديد التابعة لولاية سيدي بوزيد خلال الأسابيع القليلة الماضية إنتشارا كثيفا للحشرة القرمزية ولاسيما بعمادات ” سقدال ” و ” القصيرة “وغريويس” دون تسجيل اي تدخل الجهات الفلاحية المختصة وخلايا الإرشاد الفلاحي بالجهة، وفق ما نقلته موزاييك عن عدد من متساكني هذه المناطق.

وشدد المواطنون، حسب ذات المصدر، على ضرورة التدخل الفوري لحماية مساحات هامة من التين الشوكي لإعتباره وسيلة لحماية ضيعاتهم وأيضا مادة علفية للحيوانات ومصدر لأهم الغلال الصيفية التي تعرفها الجهة منذ مئات السنين داعين إلى عدم الإستخفاف بهذه المادة الغذائية للحيوانات خاصة زمن الشدائد (سنوات الجفاف وإنحباس الأمطار ).

كما اكد عدد من المتساكنين ان الحشرة القرمزية قد طالت أشجار الزياتين المحاذية لطوابي التين المصابة بهذا ” الداء الأبيض ” حيث تعلقت بأغصان الزياتين وأوراقها في شكل أجسام بيضاء اللون الشيء الذي آثار إهتمام الفلاحين وأزعجهم كثيرا على الرغم من التطمينات التي تروج بينهم وتؤكد أن هذه الحشرة لا تؤثر على النباتات والغراسات الأخرى.

وأضاف آخرون أن الحشرة القرمزية تستقدمها أضواء المصابيح بالمنازل أثناء الليل لتعيش بالجدران، وجددوا مطالبتهم بالتدخل لفائدتهم للحد من إنتشار هذه الحشرة وإيجاد الحلول الممكنة للوقاية منها.