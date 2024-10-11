حجز 1 كغ من “الكوكايين” الخام بحوزة شقيقين



تمكنت إطارات وأعوان فرقة الشرطة العدلية بمقرين، ومراكز الأمن الوطني بكل من رادس والملاحة ومقرين وحي شاكر وفرقة الطريق العمومي بمقرين (من ولاية بن عروس)، من الكشف عن شبكة مختصة في ترويج المخدرات، وضبط شقيقين ينشطان ضمن عناصرها، وحجز كيلوغراما من مخدر « الكوكايين الخام » بحوزتهما، ونصف صفيحة من مخدر القنب الهندي.

وأوضحت الإدارة العامة للأمن الوطني في بلاغ لها الجمعة 11 أكتوبر 2024، أنه تم تفكيك الشبكة بعد إجراء جملة من التحريات الميدانية، مضيفة أنه تم حجز مبلغ مالي يناهز 9800 دينار من عائدات الترويج وآلة وزن لدى الشقيقين الموقوفين.

وأكدت أنه بمراجعة النيابة العمومية ببن عروس، أذنت بالاحتفاظ بهما وأن الأبحاث متواصلة.