أول رئيس يفوز بعهدة ثانية بعد الثورة: من هو قيس سعيد..؟

فاز قيس سعيّد نهائيا، بولاية رئاسية جديدة مدتها خمس سنوات، إثر حصوله في الانتخابات الرئاسية 2024 على نسبة 96ر90 بالمائة من الأصوات، أي ما يعادل 2 مليون و 438 ألفا و 954 صوتا، وفق النتائج النهائية التي أعلنتها مساء اليوم الجمعة الهيئة العليا المستقلة الانتخابات، خلال ندوة صحفية عقدتها بقصر النجمة الزهراء بالضاحية الشمالية للعاصمة.

ويعتبر سعيد اول رئيس يفوز بعهدة ثانية بعد الثورة.

ويبلغ الرئيس المنتخب قيس سعيّد من العمر 66 سنة (مولود يوم 22 فيفري 1958 بتونس العاصمة)، وهو سابع رئيس للجمهورية منذ إعلان النظام الجمهوري في تونس سنة 1957.

وكان قد ترشح للانتخابات الرئاسية سنة 2019 كمستقل، وفاز في الدور الثاني منها بنسبة 71ر72 بالمائة من الأصوات، وتسلّم مهامه رسميا في 23 أكتوبر 2019.

وقاد سعيّد في منتصف عهدته ومنذ 25 جويلية 2021 “مسارا جديدا” تولى بموجبه حل البرلمان، ووضع دستور جديد للبلاد في جويلية 2022 أسس لـ “الجمهورية الثالثة”. كما تم تركيز برلمان جديد (في ديسمبر 2022) ومجالس محلية وجهوية منتخبة بين أواخر سنة 2023 وسنة 2024 ، تم على إثرها ارساء غرفة نيابية ثانية هي المجلس الوطني للجهات والأقاليم (77 عضوا).

وقيس سعيّد متحصل على شهادة الدراسات المعمقة في القانون الدولي العام من كلية الحقوق والعلوم السياسية بتونس، وعلى شهادة الأكاديمية الدولية للقانون الدستوري، وعلى شهادة المعهد الدولي للقانون الإنساني في “سان ريمو” الإيطالية.

كما بدأ حياته المهنية بكلية الحقوق والعلوم الاقتصادية والسياسية بسوسة، قبل أن ينتقل سنة 1999 للتدريس بكلية العلوم القانونية والسياسية والاجتماعية بتونس العاصمة.

وتقلّد بين عامي 1989 و1990 مهام مقرر اللجنتين الخاصتين لدى الأمانة العامة لجامعة الدول العربية من أجل الإعداد لتعديل مشروع ميثاق الجامعة، ومشروع النظام الأساسي لمحكمة العدل العربية.

كما عمل خبيرا متعاونا مع المعهد العربي لحقوق الإنسان من 1993 إلى 1995، وهو عضو بالمجلس العلمي للأكاديمية الدولية للقانون الدستوري وعضو بمجلس إدارتها منذ 1997.

وقيس سعيّد متزوج وأب لثلاثة أبناء.