عاجل/ هذا ما تقرر في قضية التسفير..

قررت هيئة الدائرة الجنائية المختصة بالنظر في قضايا الإرهاب بالمحكمة الابتدائية بتونس تأخير النظر في القضية المتعلقة بشبكات التسفير الى بؤر التوتر والإرهاب إلى جلسة يوم 22 نوفمبر القادم والافراج عن متهم واحد مقابل رفض الإفراج عن بقية المتهمين الموقوفين على ذمة القضية.

وشرعت الهيئة اليوم الجمعة 11 أكتوبر 2024 في النظر في القضية المتعلقة بشبكات التسفير الى بؤر التوتر المحال بشأنها عدد كبير من المتهمين سواء بحالة فرار أو سراح أو إيقاف.

وإثر المفاوضة، قررت هيئة الدائرة المتعهدة الموافقة على الافراج على متهم واحد فقط مقابل رفض الإفراج عن بقية المتهمين الموقوفين وتعيين يوم 22 نوفمبر المقبل موعدا للجلسة القادمة وفق ما اوردته اذاعة موزاييك.