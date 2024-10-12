عاجل/ اصطدام شاحنة بحافلة تُقل 50 تلميذا في هذه الجهة

عاجل/ وصفتها بالـ”فاشية”: هذه الدولة تقطع علاقاتها الدبلوماسية مع اسرائيل

عاجل/ صدور قرار التصريح بالنتائج النهائية للانتخابات الرئاسية بالرائد الرسمي

طقس اليوم: ارتفاع طفيف في درجات الحرارة

وزير التربية: فتح 37 مؤسسة تربوية جديدة و8000 مشروع بصدد الإنجاز

2024/10/12 أهم الأخبار, تونس, سياسة, مجتمع

أدى وزير التربية نور الدين النوري، اليوم السبت 12 أكتوبر 2024، زيارة ميدانية إلى عدد من المؤسسات التربوية بولاية المنستير.
وأكد وزير التربية، في تصريح اعلامي، أنه تم خلال هذه السنة الدراسية فتح 37 مؤسسة تربوية جديدة توزعت بين إبتدائي وإعدادي وثانوي بمختلف ولايات الجمهورية، الى جانب 8000 مشروع بصدد الإنجاز.
وأوضح الوزير أن هذه الزيارة تندرج ضمن سلسل زيارات ميدانية لمعاينة الأوضاع داخل المؤسسات التربوية وخارجها، مبينا أن عمليات الصيانة متواصلة من قبل وزارة التربية والمجتمع المدني وكذلك البنوك والشركات الوطنية.

اترك تعليقاً

Time limit is exhausted. Please reload CAPTCHA.

© 2024 IMG - جميع الحقوق محفوظة
الهاتف : (+216) 71.962.775 - 71.962.617
البريد الإلكتروني : img@planet.tn