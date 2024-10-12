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معهد الهادي الرايس: نسب مرتفعة للإصابة بقصر النظر لدى الأطفال.. وهذه هي الاسباب

2024/10/12 أهم الأخبار, تونس, مجتمع


أكدت رئيسة قسم بمعهد الهادي الرايس لطب العيون آمال الشابي السبت 12 أكتوبر 2024، تسجيل نسب مرتفعة للإصابة بقصر النظر لدى الأطفال في تونس بسبب للاستعمال المفرط للهواتف الذكية والشاشات الإلكترونية، مرجحة أن تكون أن النسبة تفوق الـ 20 بالمائة بكثير.
ودعت الشابي في تصريح للإذاعة الوطنية إلى القيام بفحوصات العين بصفة منتظمة وقضاء ما لايقل عن 90 دقيقة في الهواء الطلق يوميا وترك مسافة 50 أو 60 سم عند استخدام شاشة الكمبيوتر.
وتحتفل تونس باليوم العالمي لصحة البصر تحت شعار « صحة عينيك أمانة بين إيديك »
وقد أطلقت وزارة الصحة بالمناسبة بالشراكة مع الجمعية التونسية لطب العيون أنشطة تحسيسية في كامل ولايات الجمهورية مرفوقة بعمليات للتقصي المبكر للاعتلال البصري.

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