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منتجو الحليب بهذه الولاية ينتظرون مراجعة السعر المرجعي

2024/10/12 أهم الأخبار, إقتصاد و أعمال, تونس, مجتمع

ينتظر مربو الماشية وخاصة منهم منتجو الحليب بولاية باجة، مراجعة السعر المرجعي للحليب، حيث أن السعر الحالي دون المطلوب وأقل من الكلفة، حسبما صرح به شكري الدجبي رئيس الاتحاد الجهوي للفلاحة والصيد البحري بباجة، لموزاييك اليوم السبت.
وبيّن الدجبي انه الى حدود اواخر شهر سبتمبر المنقضي تم تجميع ما يقارب الـ 60 مليون لتر من الحليب بولاية باجة من المعدل السنوي بالجهة وهو 70 مليون لترا.
وأضاف أن النقص الحاصل على المستوى الوطني ناتج عن النقص الفادح في إنتاج الحليب في بعض ولايات الوسط التونسي على غرار سيدي بوزيد والمهدية.

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