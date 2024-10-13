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بلاغ مروري هام..

2024/10/13 أهم الأخبار, المصدر, مجتمع

في اطار الاستعداد لاحياء الذكرى 61 لعيد الجلاء ببنزرت نشرت مصالح ولاية بنزرت بلاغا مروريا جاء فيه :

” يرجى من عموم المواطنين أصحاب السيارات والعربات بانواعها عدم إرساء عرباتهم بالانهج والشوارع الاتي ذكرها ، خلال الليلة الفاصلة بين يومي 14 و15 أكتوبر 2024:

-من مدخل الطريق السيارة الى مدخل الجسر المتحرك من جهة معتمدية جرزونة.
-نهج مجمد علي ببنزرت .
-شارع الطيب المهيري.
-رصيف طارق بن زياد.
-شارع الحبيب بوقطفة.
-شارع الهادي نويرة.
-سيدي سالم الكورنيش.
-كامل شارع 14 جانفي الى غاية مفترق صابوران.
-كامل الطريق الوطنية رقم11 الى غاية مفترق سيدي احمد.”

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