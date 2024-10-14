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عاجل/ منخفض جوي يصل تونس في هذا الموعد..

2024/10/14 أهم الأخبار, تونس, مجتمع

افاد المرصد التونسي للطقس والمناخ، اليوم الإثنين 14 اكتوبر 2024، بان التحديثات إيجابية وتتعلق بالفترة من 18 الى 23 أكتوبر الجاري، خاصة على تونس والجزائر و ربما ليبي، حيث سيكون شمال إفريقيا تحت ضغط منخفض جوي وعودة الهواء البارد و الأمطار، قادما من اوروبا.
ومن المتوقع ان يكون المنخفض الجوي في اتجاه الجزائر و تونس، ويشمل عدة سيناريوات منها تعمق المنخفض في صحراء الجزائر و التأثيرات على الجزائر وتونس.
ويبدأ المنخفض في الجزائر بتاريخ 21 أكتوبر لكن من المتوقع نزوله على شمال الجزائر و قرب شمال غرب تونس يوم 18 أكتوبر ثم يواصل نزوله نحو الصحراء وتأثيراته تهم عدة مناطق تونسية وجزائرية.

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