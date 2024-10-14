عاجل/ منخفض جوي يصل تونس في هذا الموعد..

افاد المرصد التونسي للطقس والمناخ، اليوم الإثنين 14 اكتوبر 2024، بان التحديثات إيجابية وتتعلق بالفترة من 18 الى 23 أكتوبر الجاري، خاصة على تونس والجزائر و ربما ليبي، حيث سيكون شمال إفريقيا تحت ضغط منخفض جوي وعودة الهواء البارد و الأمطار، قادما من اوروبا.

ومن المتوقع ان يكون المنخفض الجوي في اتجاه الجزائر و تونس، ويشمل عدة سيناريوات منها تعمق المنخفض في صحراء الجزائر و التأثيرات على الجزائر وتونس.

ويبدأ المنخفض في الجزائر بتاريخ 21 أكتوبر لكن من المتوقع نزوله على شمال الجزائر و قرب شمال غرب تونس يوم 18 أكتوبر ثم يواصل نزوله نحو الصحراء وتأثيراته تهم عدة مناطق تونسية وجزائرية.

