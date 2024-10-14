أزمة مباراة ليبيا ونيجيريا.. “الكـاف” يدخل على خط

أعلن الاتحاد الإفريقي لكرة القدم (كاف)، الإثنين، فتح تحقيق في ملابسات مباراة نيجيريا وليبيا والتي كان من المقرر إقامتها، الثلاثاء، ضمن التصفيات المؤهلة لكأس الأمم الإفريقية لعام 2025 في المغرب.

وكان الاتحاد النيجيري قد أكد أن ممثلي المنتخب عانوا من سوء معاملة وتعاطي غير إنساني في ليبيا.

ووفقا لموقع “الكاف” الرسمي: “تواصل الاتحاد الإفريقي لكرة القدم مع السلطات الليبية والنيجيرية بعد إبلاغه بأن المنتخب النيجيري وجهازه الفني كانوا عالقين في ظروف مقلقة لعدة ساعات في مطار، يزعم أنه تم توجيههم للهبوط فيه من طرف السلطات الليبية”.

وأضاف أنه أحال هذه المسألة “إلى لجنة الانضباط للتحقيق فيها، وأنه سيتخذ الإجراءات المناسبة ضد كل من انتهك اللوائح والقوانين”.

وكان الاتحاد النيجيري لكرة القدم قد أعلن، الإثنين، أنه سيقوم بإعادة أفراد المنتخب الوطني إلى البلاد بسبب ما وصفها بـ”معاملة غير إنسانية” في ليبيا عشية مواجهة بين المنتخبين ضمن تصفيات كأس أمم إفريقيا 2025.

وقال مدير الاتصالات في الاتحاد النيجيري أديمولا أولاجيري: “قرر لاعبو المنتخب عدم خوض المباراة ويقوم مسؤولو الاتحاد النيجيري بإجراءات لعودة اللاعبين إلى البلاد”.

كما أشار إلى أنه تم إرسال شكوى إلى الاتحاد الإفريقي لكرة القدم بهذا الخصوص.

وبقي أفراد منتخب نيجيريا في مطار الأبرق في ليبيا لنحو 15 ساعة بعد هبوط طائرة تم استئجارها للسفر، ويبدو أنها كانت مقرر أن تحط في مطار بنغازي لكن تم تحويلها إلى مطار الأبرق.

وكانت نيجيريا تغلبت على ليبيا 1-0 ذهابا، الجمعة، فتصدرت المجموعة بـ7 نقاط من 3 مباريات.

ودان وزير الرياضة النيجيرية جون إينوه هذه الحادثة بقوله “ندين بشدة المعاملة البغيضة التي تعرض لها لاعبو ومسؤولو المنتخب الوطني الأول”.

وتابع: “ظل أفراد الوفد دون رعاية لمدة تزيد عن 15 ساعة تقريبا منذ وصولهم، بدون طعام ولا سكن، وتُركوا في بيئة موبوءة بالبعوض وتم تطويقهم من قبل الأمن الليبي حتى لا يخرجوا من المطار”، مشيرا إلى أن الأولوية بالنسبة إليه هو “سلامة أفراد المنتخب الوطني”.

ورداً على ذلك، قال اتحاد الكرة الليبي في بيان رسمي على حسابه في “إكس”: “نعبر عن قلقنا إزاء التقارير التي يتم تداولها بشأن تحويل رحلة المنتخب النيجيري”.

وتابع: “نأسف لأي إزعاج قد حدث، ونود التأكيد على أن مثل هذه الحوادث قد تحدث نتيجة بروتوكولات روتينية تتعلق بمراقبة الحركة الجوية”.

وأضاف: “نأمل أن يتم حل سوء الفهم بروح من التفاهم وحسن النية، وأبوابنا مفتوحة لأشقائنا النيجيريين وجميع الفرق الإفريقية، وسنواصل تعزيز روح الوحدة والروح الرياضية والصداقة في عالم كرة القدم”.

وأردف: “نأمل من وسائل الإعلام الدولية التوقف عن إخفاء الحقائق وتلفيق الأخبار الكاذبة التي لا تمت للواقع بصلة، في ليبيا، نؤمن بأن الرياضة وسيلة لتعزيز الوحدة والتآخي بين الشعوب”.