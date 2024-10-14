حجز 360 ألف دينار مجهولة المصدر داخل سيّارة!!

اذنت النيابة العمومية بالمحكمة الابتدائية بالقصرين، اليوم الاثنين 14 اكتوبر 2024، بالاحتفاظ بشخص، وحجز مبلغ مالي يُقدّر بـ 360 ألف دينار، بعد تمكّن الوحدات الأمنية من العثور على المبلغ المذكور داخل العربة التي كان يستقلها المشتبه به، مساء أمس الأحد.

وافاد المساعد الأول لوكيل الجمهورية بالمحكمة الابتدائية بالقصرين والناطق الرسمي باسم محاكم القصرين عماد العمري، في تصريح لموزاييك، أنّ المشتبه به لم يستظهر بمصدر الأموال المحجوزة، قبل أن تأذن النياية العمومية بالمحكمة الابتدائية بالقصرين بالاحتفاظ به، من أجل شبهات تتعلق بغسيل أموال.