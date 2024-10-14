“رائدات” مكن من إحداث قرابة 5 آلاف مشروع نسائي في تونس بقيمة فاقت 40 مليون دينار

أفادت كاهية مدير التمكين الاقتصادي بوزارة الاسرة والمرأة والطفولة وكبار السن، آمال بن علي، بأن برنامج “رائدات” مكّن في ظرف عامين منذ إحداثه، من تمويل قرابة 5 آلاف مشروع نسائي على المستوى الوطني، أكثر من نصفها تعود لصاحبات الشهائد العليا، وذلك بقيمة تمويلات جملية فاقت 40 مليون دينار.

واضافت في تصريح لوكالة تونس إفريقيا للأنباء، بمناسبة زيارة عمل أدتها وزيرة الأسرة والمرأة الطفولة وكبار السن، أسماء الجابري، اليوم الاثنين، إلى ولاية القيروان، أن أكثر من 210 مؤسسة نسائية بالقيروان، انتفعت بالبرنامج الوطني لريادة الأعمال النسائية والاستثمار “رائدات” باعتمادات فاقت 2ر1 مليون دينار.

وأوضحت أن هذه الزيارة تندرج في إطار اطلاع الوزيرة على جملة من المشاريع النسائية التي تم احداثها في إطار برامج الادماج الاقتصادي للوزارة التي تتراوح بين الإدماج الاقتصادي وريادة الأعمال النسائية.

وبينت أن أكثر من 400 امرأة من مختلف مناطق ولاية القيروان انتفعن ببرامج الادماج الاقتصادي وهي برامج تشمل بالخصوص العاملات في القطاع الفلاحي والأسر ذات الوضعيات الخاصة وأمهات التلاميذ المهددين بالانقطاع المدرسي والنساء ضحايا العنف “صامدة”.

وأكدت آمال بن علي أن الوزارة تتابع هذه المشاريع وترافقتها لتسهيل مرورها من مشاريع متناهية الصغر إلى مشاريع متوسطة وكبرى ومن موارد رزق محدثة في إطار دعم الدولة بالتجهيزات والتكوين إلى مشاريع قائمة الذات، والمرور من القطاع غير المهيكل إلى القطاع المهيكل لضمان الحماية الإجتماعية للمرأة وانصهارها في سوق الشغل.

ويشار إلى أن وزيرة الأسرة والمراة والطفولة وكبار السن، اطلعت خلال زيارتها رفقة الوفد المرافق لها، على جملة من المشاريع النسائية منها صاحبة روضة أطفال ومحضنة مدرسية منتفعة ببرنامج “رائدات” بمنطقة عبيدة من معتمدية الشبيكة، ومنتفعة ببرنامج الادماج الاقتصادي في اختصاص تربية الاغنام بمنطقة البريكات العرقوب بالقيروان الجنوبية ومنتفعة ببرنامج الادماج الاقتصادي في مجال تربية الدجاج بمعتمدية نصر الله ومنتفعة ببرنامج الادماج الاقتصادي في مجال إنتاج النباتات الطبية والعطرية بمنطقة العوايد بمعتمدية الشراردة، ومنتفعة ببرنامج رائدات في مجال إنتاج الباكورات بمنطقة الفريوات من معتمدية السبيخة.