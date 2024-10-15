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انطلاق التسجيل لاجتياز مناظرة الدخول الى المدارس الاعدادية النموذجية “دورة 2025” بداية من هذا التاريخ..

2024/10/15 أهم الأخبار, المصدر, مجتمع

ينطلق التسجيل لاجتياز مناظرة الدخول الى المدارس الاعدادية النموذجية “دورة 2025″ بالنسبة لتلاميذ السنة السادسة من التعليم الأساسي المرسمين بالمؤسسات التربوية العمومية والخاصة، بداية من يوم 21 أكتوبر 2024 ويتواصل إلى غاية 19 نوفمبر 2024، حسب ما أعلنت عنه وزارة التربية في بلاغ نشرته على موقع ” ايدونات” على شبكة الانترنات.

ويتعيّن على الراغبين في اجتياز المناظرة التسجيل عبر الموقع six.education.tn وطباعة مطلب الترشح وإرفاقه بجميع الوثائق المطلوبة وتسليمه إلى إدارة المؤسسة التربوية في أجل أقصاه يوم 25 نوفمبر 2024..

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