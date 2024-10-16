عاجل/ رسميا: يوم 6 نوفمبر القادم انطلاق التعداد العام للسكان والسكنى وهذا موعد نشر النتائج..

اعلن وزير الاقتصاد والتخطيط سمير عبد الحفيظ اليوم الاربعاء خلال ندوة صحفية للجنة الوطنية للتعداد العام للسكان والسكنى انه تم تحديد يوم 6 نوفمبر اليوم المرجعي للتعداد العام للسكان .

واوضح الوزير ان يوم 6 نوفمبر سينطلق التعداد رسميا .

كما أعلن الوزير أن يوم 31 مارس 2025 سيكون النشر المبدئي لنتائج التعداد العام للسكان والسكنى وسبتمبر 2025 النشر النهائي للنتائج.

ووجه الوزير نداء الى جميع المواطنين للتعاون مع فرق العدّ الميدانية وتقديم المعلومات الدقيقة والصحيحة بكل شفافية من أجل توفير معطيات ستكون أساس بناء مستقبل أفضل على جميع المستويات كتوفير الخدمات الصحية والتعليمية وتطوير البنية التحتية وتحسين ظروف العيش لكافة التونسيين والتونسيات وفق تعبيره.