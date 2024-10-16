وزير النقل يُؤدّي زيارة غير معلنة لمستودع الحافلات بهذه الولاية..#خبر_عاجل

تحوّل وزير النّقل رشيد عامري صباح اليوم الأربعاء 16 أكتوبر 2024 ، في زيارة ميدانية غير معلنة إلى ولاية بن عروس وتحديدا إلى كل من مستودع الحافلات التابع للشركة الوطنية للنقل بين المدن والإدارة الجهوية للوكالة الفنية للنقل البري لمتابعة سير العمل بهما والوقوف على مدى تنفيذ التوصيات التي اسداها خلال جلستي العمل إلى مسؤولي المؤسستين.

وتولّى وزير النّقل الإطلاع على وضعية حافلات الشركة الوطنية للنقل بين المدن في مستودع بن عروس ومتابعة عمليات الصيانة بالورشات وكيفية تأمينها من حيث التصرّف في المعدّات والمخزون والموارد البشرية.

وشكّلت هذه الزيارة أيضا مناسبة للإصغاء إلى مشاغل المواطنين وتطلعاتهم بالإدارة الجهوية للوكالة الفنية للنقل البري، مطلعا على النظم المتبعة في إسداء الخدمات ومدى نجاعتها وظروف الإستقبال والإحاطة.