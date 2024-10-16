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رسميا/ عودة الحركة التجارية بمعبر رأس الجدير بداية من هذا التاريخ..#خبر_عاجل

2024/10/16 أهم الأخبار, المصدر مع وات, تونس, مجتمع

تجري الإستعدادات حثيثة لاستئناف النشاط التجاري بين تونس وليبيا عبر معبر رأس جدير ببنقردان من ولاية مدنين يوم السبت المقبل 19 أكتوبر الجاري، وذلك بعد فترة من التوقف تواصلت منذ شهر مارس الماضي، وفق مصدر أمني من المعبر.

ويتواصل الإعداد لعودة الحركة التجارية المنظّمة التي أوقفتها الجهات الليبية للقيام بأشغال تهيئة وصيانة لممرات المعبر، وينتظر استئناف حركة الشاحنات التجارية وفق اجراءات تنظيمية سترافق هذه العودة.

وفي ذات الإطار، أصدرت مديرية أمن منفذ رأس جدير الليبية بلاغا بتوقيف وقتي لحركة المسافرين عبر بوابة ليبيا يوم السبت المقبل من الساعة السابعة صباحا حتى الرابعة عصرا، والاقتصار فقط على الحالات الطارئة وسيارات الاسعاف والوفود الديبلوماسية والحافلات، من أجل إتمام ترتيبات افتتاح المعابر التجارية بالمنفذ، على أن يعود المعبر الى نشاطه العادي في تأمين حركة تنقل المسافرين بعد الساعة الرابعة من نفس اليوم.

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