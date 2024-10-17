التوقعات الجوية لهذا اليوم..

يكون الطقس اليوم الخميس مغيما جزئيا فتدريجيا كثيف السحب بعد الظهر بالشمال ومحليا الوسط مع ظهور خلايا رعدية مصحوبة بأمطار أحيانا غزيرة و وتكون محليا هامة خاصة بمناطق الشمال الشرقي مع تساقط البرد بأماكن محدودة.

الريح تكون من القطاع الجنوبي قوية نسبيا قرب السواحل وضعيفة فمعتدلة داخل البلاد ثم تتجه إلى القطاع الشمالي بالشمال بعد الظهر كما تتجاوز مؤقتا 70 كلم/س أثناء ظهور السحب الرعدية.

البحر متموج فمضطرب بمنطقة سرات ومضطرب فمحليا شديد الاضطراب ببقية السواحل.

وتتراوح الحرارة القصوى بين 27 و 32 درجة بالشمال والوسط والمناطق الساحلية للجنوب وبين 32 و 36 درجة ببقية المناطق.