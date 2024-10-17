اللجنة الجهوية لتنظيم النجدة ونظيراتها المحلية بهذه الولاية في حالة إنعقاد دائم إستعدادا وتوقيا من التقلبات الجوية..#خبر_عاجل

تقرر إثر الاجتماع الدوري للجنة الجهوية لتنظيم النجدة بولاية بنزرت ونظيراتها المحلية، الملتئم اليوم الخميس بمقر الولاية، بقاء كافة اللجان في حالة إنعقاد دائم، مع مزيد تكثيف التدخلات الميدانية في مختلف النقاط الزرقاء، وذلك إستعداد وتوقيا من التقلبات المناخية المنتظرة في موسم الامطار .

كما تقرر خلال الاجتماع، الذي اشرف عليه والي بنزرت سالم بن يعقوب، النظر في تحيين المخططات الاستعجالية والدورية الوقائية، عبر توفير الوسائل والتجهيزات والامكانيات اللوجستية والبشرية الكفيلة بالتوقي من اية مخلفات سلبية لموسم الامطار على المحيطين السكني والمهني، وحسن تثمين الموسم في المجال الفلاحي والتنموي، علاوة على البرامج الاستباقية المنجزة والمتواصلة في مجال تعزيز المد التضامني وتوفير المخزونات من مواد غذائية وملابس وغيرها من التجهيزات الحياتية.

واكد والي بنزرت رئيس اللجنة الجهوية لمجابهة الكوارث الطبيعية وتنظيم النجدة، على اهمية إحكام التنسيق بين جميع المتدخلين العموميين، بخصوص التدخلات الوقائية في جميع النقاط الزرقاء سيما بالمناطق والاحياء المنخفضة، ومواصلة جهر الاودية وإزالة الاتربة وفواضل البناء وغيرها من مجاري مياه السيلان، ومسح المسالك بما يضمن فك العزلة عن اي تجمع سكني او منطقة وبالتالي تامين حماية الارواح والممتلكات العامة والخاصة، والحرص على توفير مخزون كاف من المساعدات العينية والغذائية لفائدة العائلات محدودة الدخل في إطار تكريس المد التضامني محليا وجهويا، علاوة على بقية المواد الاستهلاكية .

ودعا الى رفع درجات اليقظة بشان البناءات المتداعية للسقوط وتامين المتساكنين والمارة من مخاطرها، وتكثيف الحملات الرقابية للتصدي لكل اشكال الاعتداءات على الشبكات والمنظومات المائية والالقاء العشوائي لفواضل الاتربة والبناء وغيرها في مجاري الاودية او على نقاط تصريف مياه الامطار، وتخصيص حصص استمرار بمقرات الولاية والمعتمديات والبلديات لضمان نجاعة وسرعة التدخل، علاوة على تنفيذ حملات معاينة للمناطق والنقاط الواجب التدخل الوقائي بها، ووضع كافة الوسائل والتجهيزات على ذمة الفرق الفنية المكلفة بالتدخلات الميدانية عند تهاطل الغيث النافع .