عاجل/ مع انطلاق الموسم: بشرى سارة بخصوص أسعار زيت الزيتون..

توقع رئيس غرفة المعاصر بسوسة هشام جاء بالله، تسجيل انخفاض في اسعار زيت الزيتون هذا الموسم بالنظر الى اهمية الانتاج حيث تشير التقديرات الأولية الى تضاعف الانتاج في سوسة مقارنة بالمواسم الماضية.

وقال المتحدث أن “العام صابة هذا العام والاسعار ستنخفض وستكون في متناول المواطن التونسي بالنظر الى قاعدة العرض والطلب التي تخضع اليها الاسعار”.

وتوقع رئيس غرفة المعاصر بسوسة في تصريح لاذاعة الجوهرة اف ام اليوم ان يكون زيت الزيتون متوفرا بالسوق المحلية بسعر 15 دينارا اللتر الواحد دون تدخل من الدولة لدعمه، مردفا بالقول: “بدأنا حاليا ب 180 دينارا للديغا الواحدة (سعة 10 لترات) وقد تكون ب150 دينار او حتى اقل لاحقا”، داعيا الى تسويق زيت الزيتون بالاسواق الخارجية.