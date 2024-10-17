عاجل/ هذا ما قررته محكمة الاستئناف بجندوبة في قضية الزمّال

نظرت اليوم الخميس 17 أكتوبر 2024 الدائرة الجناحية لمحكمة الاستئناف بجندوبة في قضية المترشح للانتخابات الرئاسية العياشي زمال..

واستجابت المحكمة لطلب فريق الدفاع، ليتم تأجيل النظر في القضية إلى جلسة يوم الخميس القادم 24 أكتوبر 2024 وهو التأجيل النهائي حسب المحكمة رغم تمسك النيابة العمومية بالمحاكمة .

يذكر أن المترشح للانتخابات الرئاسية العياشي زمال وشخصين مكلفين بجمع التزكيات لحملته الانتخابية بمعتمدية غار الدماء يمثلون أمام الدائرة الجناحية لمحكمة الاستئناف بجندوبة بتهمة تدليس تزكيات واستعمال معطيات شخصية للغير دون إذنه.

وكانت المحكمة الابتدائية بجندوبة قد أصدرت في هذا الإطار أحكاما سجنية ضد الزمال ومعاونيه واستأنفت لجنة الدفاع الحكم .