إطلاق اذاعة “الواب التربوية”

تشرع إذاعة “الواب التربوية” التي أطلقها الائتلاف التربوي التونسي، في البث عبر شبكات التواصل الاجتماعي يوم 1 نوفمبر القادم، وفق كمال الميساوي، رئيس الائتلاف.

وأكد الميساوي أن نشاط إذاعة “الواب التربوية” سينطلق من خلال بث برامج مباشرة وأخرى مسجلة تعنى بالشأن التربوي، قائلا إن “هذا المولود الإعلامي الجديد سيكون صوتا للدفاع عن المدرسة العمومية التي تتكافؤ فيها الفرص لجميع التلاميذ”.

وسيشرف على تنشيط البرامج صلب إذاعة “الواب التربوية” عدد من الخريجين الجدد لمعهد الصحافة وعلوم الإخبار، وفق كمال الميساوي.

وحول مصدر تمويل الإذاعة، قال رئيس الائتلاف التربوي التونسي إن الإذاعة ممولة ضمن مشروع “التعليم بصوت عال” الذي تشرف عليه “الشراكة العالمية للتعليم”، وهي تحالف دولي يهدف إلى تعزيز التعليم في البلدان النامية.

ويقدم مشروع “التعليم بصوت عال” الدعم المالي بهدف مساعدة المجتمع المدني على لعب دور نشط ومؤثر في تطوير سياسة التعليم من أجل تلبية احتياجات المجتمعات المحلية بشكل أفضل ولاسيما الفئات الضعيفة والمهمشة.

يشار الى الائتلاف التربوي التونسي هو شبكة جمعيات تنشط في إطار ائتلاف وطني تربوي يعمل على المساهمة في تجويد أداء المنظومة التربوية.