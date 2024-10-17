هزة أرضية جديدة في تركيا بقوة 4.7 درجات..#خبر_عاجل

ضربت هزة أرضية بشدة 7ر4 درجات على سلم ريشتر, اليوم الخميس, ولاية سيواس, وسط تركيا, حسبما أفادت به إدارة الكوارث والطوارئ التركية “آفاد”.

وذكرت الإدارة بأن الهزة وقعت على عمق 57ر10 كيلومترا, وكان مركزها منطقة سيواس المركزية, في وقت لم تسجل بعد, حسب المعلومات الأولية, أي خسائر في

الأرواح أو دمار في الممتلكات, فيما تواصل الفرق المعنية أعمالها ميدانيا.

يشار إلى أن ولاية ملاطية شرق البلاد, كانت قد تعرضت, أمس الأربعاء, إلى زلزال بشدة 9ر5 درجات على سلم ريشتر, دون تسجيل خسائر.

وجدير بالتذكير أنه في 6 فيفري 2023, ضرب جنوبي تركيا وشمالي سوريا زلزالان بشدة 6ر7 و7ر7 درجات على سلم ريشتر, تبعتهما آلاف الهزات الارتدادية

العنيفة, و أودت الكارثة التي كان مركزها ولاية كهرمان مرعش التركية, بحياة عشرات الآلاف, وخلفت دمارا كبيرا في 11 ولاية بالبلاد.