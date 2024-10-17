في رسالة خطية: تبون يستدعي سعيد الى الجزائر..

استقبل رئيس الجمهورية قيس سعيّد صباح اليوم الخميس 17 أكتوبر 2024 بقصر قرطاج محمد عرقاب وزير الطاقة والمناجم الجزائري مبعوثا خاصا محملا برسالة خطية موجهة من رئيس الجزائر عبد المجيد تبون لحضور احتفالات الشعب الجزائري بالذكرى السبعين لاندلاع الثورة الجزائرية.

وكان هذا اللقاء فرصة أكد فيها رئيس الجمهورية على عمق الروابط التاريخية بين الشعب الواحد في كل من تونس والجزائر والعزم المشترك على مزيد تطويرها في كافة المجالات.

“وكما جمعتنا عدة محطات تاريخيّة التي التحم فيها التونسيون والجزائريون واختلطت دماؤهم من أجل التحرير الوطني، تجمعهم اليوم إرادة ثابتة وراسخة من أجل فتح آفاق أرحب لتجسيد آمال شعبنا الواحد وتطلعاته في البلدين الشقيقين” وفق ما جاء في بلاغ رئاسة الجمهورية.