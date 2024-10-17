أبرز ما جاء في لقاء رئيس الجمهورية برئيس الحكومة..

التقى رئيس الجمهورية قيس سعيّد، ظهر اليوم الخميس 17 أكتوبر 2024 برئيس الحكومة كمال المدوري.

وتناول اللقاء مشروع النص المتعلق بمنح صفة الجماعة المحلية كما يتيح ذلك الدستور، للمجالس المحلية والجهوية التي انبثقت عنها مجالس الأقاليم ومنها المجلس الوطني للجهات والأقاليم.

وأكد رئيس الجمهورية أن الانفجار الثوري يوم 17 ديسمبر 2010 انطلق من الداخل، ولا بد أن يكون البناء القانوني الجديد، كما هو واضح في نص الدستور، متناسقا مع مسار الثورة.

وشدّد على أن المجلس الوطني للجهات والأقاليم هو الذي سيتولى إلى جانب مجلس نواب الشعب التعبير عن إرادة المواطنين التي تتلاءم مع حاجياتهم وتحقق مطالبهم المشروعة، وفق بلاغ رئاسة الجمهورية.