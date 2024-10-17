وزارة الصحة توجه نداء هام لهؤلاء..#خبر_عاجل

أعلنت وزارة الصحة عن انطلاق حملة التلقيح ضد النزلة الموسمية بداية من 17 أكتوبر 2024.

وأضافت في بلاغ لها أن التلقيح متوفر في مراكز الصحة الأساسية على كامل تراب الجمهورية وكذلك في الصيدليات الخاصة، مشيرة إلى أن هذا التلقيح بتركيبة فعالة ومطابقة للمواصفات العالمية، حيث يوفر حماية ضد الفيروسات الأكثر انتشاراً خلال فصل الشتاء.

ودعت الوزارة المواطنين، مهما كانت أعمارهم، إلى التوجه لتلقي التلقيح حفاظاً على صحتهم وصحة من حولهم، وخاصة الأشخاص المصابين بأمراض مزمنة مثل السكري، ارتفاع ضغط الدم، أمراض القلب أمراض الكلى، الأمراض التنفسية المزمنة كالربو، وأيضاً الذين يعانون من مرض السمنة والنساء الحوامل و الأطفال الذين يعانون من أمراض مزمنة.

ويعتبر التلقيح وسيلة فعالة للحد من انتشار العدوى وتجنب المضاعفات الخطيرة وحالات الوفاة لدى الفئات الأكثر هشاشة، حيث يوفر حماية بنسبة تتراوح بين 70% و 90%.

كما ذكّرت وزارة الصحة بأهمية اتباع التدابير الوقائية، مثل غسل اليدين بانتظام والحفاظ على نظافة المحيط، كجزء أساسي من الوقاية من الأمراض الفيروسية.