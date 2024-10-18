عاجل/ “حماس”: السنوار ارتقى شهيدا بطلا مقبلا غير مدبر

اكدت حركة المقاومة الاسلامية حماس، اليوم الجمعة 18 اكتوبر 2024، استشهاد قائدها ورئيس مكتبها السياسي، يحي السنوار.

حيث القى رئيس حركة حماس في غزة خليل الحية، كلمة نعى فيها “القائد الكبير والمجاهد الشهيد يحيى السنوار قائد معركة طوفان الأقصى”.

وقال خليل الحية ان السنوار، قد “ارتقى بطلا شهيدا مقبلا غير مدبر، ممتشقا سلاحه، مشتبكا في مقدمة الصفوف، ومواجها لجيش الاحتلال حتى آخر لحظة من لحظات حياته”.

يذكر ان جيش الاحتلال كان قد اعلن اغتيال يحي السنوار امس الخميس، في معركة بتل السلطان في رفح جنوبي قطاع غزة.

وذكرت مصادر عبرية انه تم اكتشاف جثة الشهيد صدفة، خلال عملية تمشيط للمنطقة المذكورة.

كما نشرت وسائل اعلام عبرية صورا وفيديوهات للشهيد تظهر إنه ارتقى خلال معركة مع جنود الاحتلال، عكس ما كان يروج له بانه متخفي داخل الانفاق ومحاطا باسرى الاحتلال.