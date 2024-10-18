عاجل/ أمطار المنستير: إنزلاق سيارات وحافلتان تقلان سيّاحا



شهدت ولاية المنستير اليوم الجمعة 18 اكتوبر 2024، نزول كميات هامة من الأمطار بمعتمديات صيادة-لمطة-بوحجر، وطبلبة، وقصيبة المديوني، والبقالطة والمكنين مما تسبب في غلق عدة طرقات نظرا لارتفاع منسوب المياه وتجمعها بالمنخفضات.

هذا وقد جرفت السيول عدد من السيارات، حيث اوضح العميد عادل بوعزيز المدير الجهوي للحماية المدنية بالمنستير فى تصريح لاذاعة الديوان، أن وحدات الحماية المدنية بالمنستير قامت بأكثر من 15 تدخلا، شملت ضخ مياه وإزاحة وسائل نقل من الطريق العام، من بينها حافلتين تقلان سياح قادمين من مدينة المهدية فى اتجاه مطار المنستير الحبيب بورقيبة الدولي على مستوى مدينة صيادة.

وأشار العميد عادل بوعزيز، إلى أن حركة المرور عادت الى نسقها العادي بمختلف المعتمديات.