إحصائيات تكشف: أغلب المتسوّلين ليسوا فقراء.. وهذا ما يجنونه يوميا!!

أظهرت إحصائيات نشرتها الجمعية الدولية للدفاع عن حقوق الإنسان تجاوز عدد المتسولين في تونس 20 ألف شخصا، 15 % منهم فقط من المحتاجين.

ومن جهته، وصف رئيس الجمعية الدولية للدفاع عن حقوق الإنسان رضا كرويدة، في تصريح لموزاييك اليوم الجمعة 18 أكتوبر 2024، الوضع بالخطير جدّا، مشيرا إلى وقوف عصابات الإتجار بالبشر خلف هذه الظاهرة التي يتمّ فيها استغلال عدد كبير من الأطفال فضلا عن استغلالهم في القيام بعمليات السلب (البراكاجات).

وقال كرويدة: “أعداد المتسولين في تكاثر وخاصة الأطفال المستغلين من قبل عصابات الاتجار بالبشر نظرا للأرباح التي يدرّها التسوّل، معولين على كرم التونسي”

وأضاف كرويدة أنّ المتسوّل الواحد يجني يوميا ما بين 100 و150 دينارا يوميا.