عاجل/ استشهاد الحارس الشخصي ليحي السنوار..

استشهد اليوم الجمعة 18 أكتوبر 2024 محمود حمدان الحارس الشخصي لزعيم حماس يحيى السنوار، قرب المكان الذي قتل فيه السنوار، وفق ما أعلنه جيش الاحتلال الإسرائيلي.

وجاء في بيان للاحتلال نقلته وكالة فرانس برس، ما يلي “اليوم (الجمعة)، قُتل محمود حمدان (…) خلال مواجهة (…) على بعد حوالي 200 متر من المكان الذي قُتل فيه السنوار”.

وأشار الجيش الى أن حمدان كان مسؤولا عن حراسة السنوار وكان أيضا قائد كتيبة تل السلطان التابعة لحماس.

نعت حماس الجمعة رئيس مكتبها السياسي يحيى السنوار، مؤكدة أنها لن تفرج عن الرهائن المحتجزين منذ أكثر من سنة قبل أن توقف إسرائيل حربها في قطاع غزة.