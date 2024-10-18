صندوق النقد الدولي يتوقع مستقبلا عصيبا للاقتصاد العالمي..

أكدت مديرة صندوق النقد الدولي, كريستالينا غورغيفا, أن التوقعات الجديدة للصندوق تشير إلى مستقبل عصيب للاقتصاد العالمي, جراء النمو الضعيف في الأجل المتوسط وتصاعد التوترات التجارية وارتفاع مستويات الديون.

وأوضحت غورغيفا أنه بالرغم من هذه التوقعات إلا أنه لا يزال بإمكان الدول “فعل المزيد لتعزيز النمو وخفض الديون وبناء اقتصاد أكثر متانة”, محذرة من “استمرار ارتفاع الأسعار التي تؤثر بشكل غير متناسب على الفقراء, وتأثير تصعيد الصراعات الدولية على استقرار الاقتصادات الإقليمية وأسواق السلع الأولية العالمية”.

وكان صندوق النقد الدولي قد توقع سابقا أن يتجاوز إجمالي الدين العام العالمي لأول مرة ما قيمته 100 تريليون دولار خلال السنة الجارية 2024 “.