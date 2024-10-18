رئيس الحكومة في زيارة غير معلنة لهذه الادارة..#خبر_عاجل

أدى رئيس الحكومة كمال المدوري مساء اليوم الجمعة، زيارة غير معلنة للبناية الفرعية لرئاسة الحكومة بباب العسل والتي تضمّ الهيئة العامة لمراقبة المصاريف العمومية وهيئة مراقبي الدولة والهيئة العليا للطلب العمومي.

واطلع المدوري على سير العمل صلب مختلف مصالح هذه الهيئات، وكانت الزيارة فرصة للاستماع لمشاغل وتطلعات الإطار العامل ضمنها. وشدد رئيس الحكومة خلال الزيارة على أهمية دور هذه الهياكل في ضمان جودة ونجاعة التصرف العمومي وتحقيق متطلبات الصرف السليم للأموال العمومية وتعزيز قيم ومبادئ الحوكمة والشفافية والنزاهة والجدوى والجودة وتكافئ الفرص في إنجاز الصفقات العمومية.

كما أكّد رئيس الحكومة على ضرورة استحثاث الإصلاحات اللازمة على مستوى منظومة الصفقات العمومية باعتبارها رافعة استراتيجية ومحرك حقيقي للتنمية الاجتماعية والاقتصادية، وعلى تطوير مناهج وأساليب التصرف صلب مختلف الهياكل العمومية والتي يجب أن تكون قوة اقتراح لمزيد تطوير نجاعة وجودة أداء مختلف المرافق العمومية وتطوير أساليب التصرف والحرص على مراعاة مصالح المواطنين.