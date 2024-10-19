عاجل/ أول تعليق لخامنئي على استشهاد السنوار..

أكد المرشد الإيراني علي خامنئي اليوم السبت 19 أكتوبر 2024 أن حركة حماس ”حية وستبقى حية” رغم مقتل رئيس مكتبها السياسي يحيى السنوار في عملية عسكرية لجيش الإحتلال الإسرائيلي.

وقال خامنئي في بيان “لا ريب في أن فقده مؤلمٌ لجبهة المقاومة، لكن هذه الجبهة لم تتخلف عن المضي قدما مع استشهاد شخصيات بارزة”.

وأضاف خامنئي أن “يحيى السنوار كان رمزا بارزا للمقاومة والجهاد ضد الكيان الصهيوني وصمد بعزيمة فولاذيّة في وجه العدوّ المعتدي والظالم، ووجّه له صفعة بحكمة وشجاعة”.

ويتهم المحتلّ يحيى السنوار، الذي بقي لفترة طويلة في الظل قبل أن يتولى رئاسة حماس هذا الصيف، بأنه مهندس الهجوم غير المسبوق الذي نفذته الحركة في 7 أكتوبر 2023، والذي شكل شرارة الحرب في قطاع غزة.

وعشية تعيينه رئيسا للمكتب السياسي لحركة حماس في أوت في أعقاب اغتيال سلفه اسماعيل هنية في طهران في نهاية جويلية في ضربة نسبت إلى إسرائيل، نشر المرشد الإيراني على موقعه الإلكتروني مقطع فيديو لاجتماع نادر مع السنوار يعود تاريخه إلى عام 2011.

وكان يحيى السنوار في ذلك الوقت عضوا في وفد لحركة حماس بقيادة هنية إلى طهران.

سكاي نيوز